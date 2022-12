Te veel smog: scholen in Pakistaanse stad sluiten twee dagen per week de deuren

In de Pakistaanse miljoenenstad Lahore zullen de scholen voortaan twee dagen per week de deuren gesloten moeten houden om de gezondheid van de leerlingen te beschermen. Dat heeft een rechtbank dinsdag beslist. Op woensdag werd de stad door het gespecialiseerde netwerk IQAir korte tijd geklasseerd als de wereldstad met de meeste luchtvervuiling.

De smog bereikt ‘s winters al langer onrustwekkende niveaus in Lahore, maar woensdagochtend noteerde IQAir voor Lahore even een luchtkwaliteitsindex van 234, of “heel slecht voor de gezondheid”. Lahore is, met meer dan 11 miljoen inwoners, de tweede stad van Pakistan.

Het aantal PM2,5-stofdeeltjes, het gevaarlijkste fijnstof, bedroeg er 183,5 microgram per kubieke meter, of 36 keer het door de Wereldgezondheidsorganisatie aangeraden niveau. De ziekenhuizen in de stad meldden de voorbije weken al een toestroom van patiënten met ademhalingsproblemen, en irritatie aan ogen en keel.

Alle scholen moeten van de rechtbank daarom op vrijdag en zaterdag de deuren sluiten. Op zondag is er sowieso geen school. Een andere juridische beslissing verplicht alle ambtenaren daarnaast om op vrijdag en zaterdag thuis te werken.