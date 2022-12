Brussels Airlines breidt vloot en aanbod uit richting zomer 2023 en creëert ruim 200 banen

Het merendeel van de extra banen betreft vliegend personeel, waarvan een deel al wordt opgeleid. De komende maanden zal de luchtvaartmaatschappij nog 20 extra piloten en 90 extra? cabinepersoneelsleden aanwerven, zodat zij voor het begin van de zomer hun training kunnen afronden. Daarnaast is de maatschappij ook op zoek naar 30 technici en ingenieurs, een 50-tal luchthavenmedewerkers en 40 commerciële & ondersteunende functies. Dat brengt het totaal aantal openstaande vacatures op 230.

Bovenop drie nieuwe A320 neo’s die in 2023 de vloot van Brussels Airlines zullen vervoegen, heeft de raad van bestuur de komst van twee bijkomende nieuwe A320 neo’s in 2024 goedgekeurd. Vlootvernieuwing is volgens Brussels Airlines vandaag de krachtigste maatregel om de CO2- en geluidsemissies van vluchten terug te dringen.

Brussels Airlines wil haar CO2-uitstoot tegen 2030 halveren ten opzichte van 2019 en wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn. De A320 neo verbruikt 15 tot 20 procent minder brandstof in vergelijking met de A320 ceo en produceert 50 procent minder lawaai. “Aangezien de A320 neo’s A319-toestellen zullen vervangen, zal het brandstofverbruik per vlucht met 11 procent dalen, terwijl het brandstofverbruik per stoel voor dezelfde vlucht met 30 procent zal dalen dankzij het grotere aantal zetels”, aldus Brussels Airlines.

Brussels Airlines bereidt zich voor op een zomer met nieuwe bestemmingen in Europa en met extra frequenties naar bestaande Europese bestemmingen. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat haar activiteiten op de Europese sector volgende zomer met tien procent zullen groeien.

Vanaf de start van het zomerseizoen op 26 maart 2023 zal Brussels Airlines vluchten aanbieden naar Billund, Brindisi, Djerba, Monastir, Warschau en Zürich, zes nieuwe bestemmingen in het netwerk van de luchtvaartmaatschappij. Naar Berlijn, Bordeaux, Chania, Frankfurt, Göteborg, Hamburg, Kopenhagen, Kos, Las Palmas, Lyon, Madrid, München, Palma de Mallorca, Tenerife en Zürich verhoogt de Belgische home carrier het aantal vluchten.