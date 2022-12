De komende winter zullen er nog tienduizenden Russen omkomen of gewond raken in Oekraïne. Dat stellen militaire analisten Thomas C. Theiner, voormalig officier in het Italiaanse leger, en Jack Watling, senior onderzoeker aan het Britse Royal United Services Institute. Ze geven negen redenen waarom ze denken dat Poetin een sombere winter tegemoet gaat.