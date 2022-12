Duizelingwekkende beelden tonen hoe waaghals naar top van Antwerpse kathedraal klautert: “De laatste meters waren spekglad”

In een filmpje op Tiktok is te zien hoe een man tot aan de top van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal klom. Wanneer de waaghals zijn klim van maar liefst 123 meter heeft uitgevoerd, is voorlopig onduidelijk. Hij noemt het alvast “een simpele klim met slechte weersomstandigheden”.

“C’est magnifique, putain”, zegt de klimmer wanneer hij de top van 123 meter hoog bereikt. Het filmpje verscheen dinsdagavond op Tiktok en dateert van een week geleden, zo bevestigt de klimmer aan onze redactie. Op de beelden is te zien hoe hij in de regen met blote handen de ladder aan de kathedraal beklimt. “Een simpele klim met slechte weersomstandigheden”, stelt hij.

Op zijn Tiktok-account is te zien hoe hij al meerdere historische gebouwen over heel Europa heeft beklommen, waaronder het justitiepaleis in Lyon en de kathedraal van Straatsburg (142 meter). Nu kan hij ook de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen aanvullen op zijn palmares. “Ik was speciaal naar Antwerpen afgereisd met de trein om de kathedraal, toch de hoogste in België, te beklimmen”, zegt de urban climber uit Bordeaux.

Specialisatie in kathedralen

“Helaas was het weer rampzalig, wat de klim zeker niet makkelijk maakte. Het was slechts 3 graden en er stond een stevige wind, maar het grootste probleem was de regen. Alles op de top, vooral de laatste meters, was enorm glad.”

Of de Fransman gedacht had om zijn klim uit te stellen naar een andere dag? “Zeker, ik had ook niet goed geslapen de nacht ervoor. Als het te gevaarlijk was geweest, had ik het niet gedaan.” De man doet sinds drie jaar aan urban climbing en heeft zich de laatste zes maanden gespecialiseerd in kathedralen. De professional wijst nog eens op de gevaren: “Begin er niet aan zonder enige ervaring”, waarschuwt hij. (Lees verder onder de video.)

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is gelegen op de Handschoenmarkt en is de hoofdkerk van het bisdom Antwerpen. Met een toren van maar liefst 123 meter hoog heeft de kathedraal de hoogste kerktoren van de Lage Landen.

Inklimming

Dat het filmpje over de klim nu op TikTok verschijnt, is in principe niet strafbaar. “Om aan zijn klim te beginnen, heeft de man mogelijk wel een overtreding begaan”, zegt politiewoorvoerder Wouter Bruyns. “Vermoedelijk is hij over een stelling geklommen om aan de ladder te geraken. We spreken daarbij over inklimming, ook wel huisvredebreuk genoemd.”

Daarnaast staat in de politiecodex geschreven dat de openbare ruimte gebruikt moet worden voor wat ze bedoeld is. “De kathedraal is echter niet bedoeld om op te klimmen”, aldus Bruyns. De TikTokker zou ook een GAS-boete kunnen riskeren als hij door zijn klim schade zou hebben aangebracht aan de kathedraal.