De Franse acteur die zelfs de Queen overtreft, en waarom cornflakes uitgevonden zijn: dit is wat ons dit jaar bezighield volgens Google

Waarom de energieprijzen stijgen? We waren er dit jaar minder mee begaan dan met de vraag waarom cornflakes zijn uitgevonden. Het is lang niet de enige verrassing in de jaartrends van zoekgigant Google.

Persoonlijkheid van het jaar? Volgens de Belgische zoekopdrachten op Google is het antwoord: Johnny Depp. Op de voet gevolgd door Amber Heard, door hun spraakmakende rechtszaak werden hun namen wellicht vaak samen opgezocht. Vaker zelfs dan Vladimir Poetin, wiens daden de wereld toch harder op zijn grondvesten deden daveren. De president strandt op de vierde plaats in de lijst van vaakst opgezochte persoonlijkheden en moet behalve Depp en Heard ook Johnny Logan laten voorgaan. Die zat dit jaar verstopt achter een hertenmasker in The masked singer.

Elders in de eindejaarslijstjes landt Poetin wél op de eerste plaats. In de waarom-sectie van Google is “waarom valt Poetin Oekraïne binnen” de vraag die we ons het vaakst stelden. Wat we bijna even interessant vinden: waarom zijn de bananen krom? En waarom is cornflakes uitgevonden? Pas daarna komt de vraag: waarom stijgen de energieprijzen?

Wie die vraag over cornflakes in het Nederlands stelt, komt uit op een artikel van het Nieuwsblad uit 2015. Volgens de overlevering wijdde dokter John Harvey Kellogg zijn leven aan het bedenken van methodes om tienerjongens op zediger gedachten te brengen. Een daarvan: een gezond voedingspatroon. Enkele Franstalige websites brachten het verhaal in 2022 nog eens, en wellicht leidde dat tot de hoge positie in de Google-trends.

Woordspelletjes en katten

Welk overlijden ons dit jaar het meest bezighield? Dat van Queen Elizabeth II, die wereldwijd op nummer één staat als vaakst gegoogelde overleden persoon? Nee hoor. Gaspard Ulliel klopt de koningin op punten. Je kent hem misschien als Hannibal Lecter in de film Hannibal rising, de enige uit de trilogie waar Anthony Hopkins niet in de rol van kannibaal zit. De Franse acteur stierf begin dit jaar in een ski-ongeval en zijn dood veroorzaakte op Google een groter spitsuur dan de dood van de Queen.

In de spelletjesmarkt is Wordle de grote winnaar. Het eenvoudige woordspel wordt gevolgd door een zware videogame uit Zuid-Korea: Lost ark.

Grappig ook is de manier waarop we met Google Lens omgaan. Die functie op smartphones helpt bijvoorbeeld planten en dieren te identificeren op basis van een foto. We blijken het vooral te gebruiken om Google Lens zelf te ontdekken, niet om nieuwe soorten te leren kennen. Het meest geïdentificeerde dier? De huiskat, gevolgd door niets dan katten- en hondensoorten in de top-10. Bij de zoektocht naar planten idem dito: rozen en de champignon.

Tot slot het meest gegoogelde recept ter wereld: paneer pasanda, een Indiaas gerecht. Dat is niet toevallig, India telt meer dan een miljard inwoners.

Belgische persoonlijkheden:

Camille Dhont Frank Verstraeten Mathias Vergels Stromae Bart Cannaerts

Internationale persoonlijkheden:

Johnny Depp Amber Heard Johnny Logan Vladimir Poetin Will Smith

Waarom...