Makro-winkels blijven zeker open tot 31/12, nog geen duidelijkheid over toekomst

Bijna alle Metro-winkels binnen de groep Makro Cash & Carry gaan naar het Nederlandse Sligro, één ervan (Evergem) gaat naar Horeca De Zon, zo beslist de Antwerpse ondernemingsrechtbank woensdag. Voor Makro was slechts één bieding binnengelopen, maar die werd eerder al verworpen. Vincent Nolf had zelf ook geboden op de Metro-winkels, maar dat bod heeft het dus niet gehaald. “We respecteren de beslissing van de rechter en zullen de overgang naar de nieuwe eigenaar helpen faciliteren”, verzekert hij woensdag.

Nolf beklemtoont ook dat de Makro-winkels nog altijd genieten van bescherming tegen schuldeisers, tot 14 januari volgend jaar. De raad van bestuur wil de volgende weken gebruiken om een beslissing te nemen over de toekomst van de winkels, klonk het. De uitvoering van die beslissing zou dan voor na nieuwjaar zijn.

“We gaan de tijd nemen om de verschillende opties te bekijken”, zegt de CEO. Men zou kunnen kiezen voor een vrijwillige vereffening, of voor het aanvragen van het faillissement, aldus Nolf, “of wie weet nog een andere optie”.

Intussen blijven de zes Makro-winkels open, al zeker tot 31 december. Er loopt een uitverkoop, woensdag werden nog nieuwe kortingen toegekend, klinkt het. De personeelsleden van Makro kregen woensdag ook te horen dat hun loon voor december zeker wordt uitbetaald. De eindejaarspremie werd eerder al gestort.

Gemengde gevoelens bij vakbonden

De bonden reageren positief, de verkoop was ook het scenario dat hun voorkeur genoot, bevestigt Wilson Wellens, secretaris van het ACLVB. “Deze uitspraak stond voor ons in de sterren geschreven”, klonk het. Hij wees erop dat de rechtbank veel belang hechtte aan het feit dat het bod hoger moest liggen dan de waarde van de activa. Het bod van CEO Vincent Nolf lag met 110.000 euro voor de Metro-winkels daar ver onder.

Jan Meeuwens, secretaris van BBTK, is eveneens tevreden met de combinatie Sligro-De Zon. “Het was een logische keuze. Op die manier is er een financieel solide toekomst voor de honderden personeelsleden”.

Maar Meeuwens houdt er een dubbel gevoel aan over, “omdat de mensen van Makro verweesd achterblijven”. “Daar dreigt een sociaal drama.” De vakbonden vrezen dat de supermarktketen afstevent op een faillissement. Ze hopen dat er intussen nog zo veel mogelijk verkocht kan worden. “De klok begint nu te lopen. Het is belangrijk om nog zo veel mogelijk activa ten gelde te maken, dat dan ten goede kan komen aan het sociaal passief”, zegt Wellens. “Daarnaast moet men het personeel een duidelijke horizon bieden.”

Zijn collega van het BBTK roept het management van Makro op om die uitverkoop sereen te laten verlopen en geen revanche te nemen omdat hun overnamebod (op Metro, red.) het niet heeft gehaald. “Want ik hoor toch al signalen over spanningen in de winkels”, zegt Meeuwens. “Het personeel mag niet als citroenen worden uitgeperst.”

De BBTK-secretaris roept ook de vorige eigenaar, het Duitse Metro AG, op om zijn eisen als schuldeiser te laten vallen. “We spreken hiervoor onze internationale vakbondscontacten aan”, klonk het. Hoeveel schulden Metro AG tegoed heeft bij zijn Belgische dochter, weet Meeuwens niet, “maar het is de symboliek die telt (...) Dit komt het Belgische personeel ten goede”, dat bij een faillissement na de andere schuldeisers komt.

Volgens Meeuwens kunnen de Duitsers “hun handen niet wassen in onschuld”. “Zij hebben hun Belgische dochter in juni verkocht aan Bronze Properties, dat al in september bescherming tegen schuldeisers aanvroeg. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat men de procedure heeft misbruikt om het sociaal passief op de gemeenschap af te wentelen.” De vakbondssecretaris kijkt dan ook naar de politiek om in te grijpen. “Het is trouwens niet de eerste keer dat dit gebeurt, zie het dossier Blokker.”