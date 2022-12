DE AANSLAGEN. De Killers: “Net op de ochtend van 22 maart stond hij al in de krant. Als de nieuwe staatsvijand”

Drie mannen wandelen om 7.33 uur op 22 maart 2016 de luchthaven van Zaventem binnen. Twee van hen zullen zich enkele minuten later opblazen. Een kompaan doet even later hetzelfde in de metro in Maalbeek. Wie zijn die killers? Waarom koesteren ze zo’n grote haat tegenover België? En hoe komt het dat een van hen net die ochtend al op de voorpagina van het ‘Nieuwsblad’ staat?