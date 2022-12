Peter speelde altijd mee met de Euromillions-winnaars, behalve nu: “Ik voelde het maagzuur naar boven komen”

Elke keer. 15 euro in de groepspot van De Pershoek in Olmen. Behalve deze keer. “Ik haakte af nadat ik vorige week vrijdag maar 2,70 euro won. Voor het dorp is dit supergoed nieuws. Maar bij mezelf voelde ik het maagzuur toch even naar boven komen.”

© Kapper Peter Maes liep de grote Euromillions-pot mis.

Kapperszaak PP van Peter Maes (51) ligt in dezelfde straat van de krantenwinkel waar 165 – vooral – dorpsgenoten uit Olmen de grote pot van Euromillions wonnen. Bijna 143 miljoen euro, goed voor elk een kleine 900.000 euro. Peter is geen lid van de nieuwe club Olmense bijna-euromiljonairs. En dus stond hij woensdag weer gewoon aan de wasbak en de kappersstoel.

Peter, géén miljoen rijker, was gisteren gewoon weer aan het werk

Peter moet honderden keren meegespeeld hebben in de krantenwinkel. Euromillions bestaat sinds 2004. “Elke keer dat er een groepspot werd georganiseerd, deed ik mee. Vorige vrijdag nog. Toen kreeg ik 2,70 euro terug, nadat ik 15 euro had gespeeld.” Het was genoeg geweest voor de dorpskapper. Hij besliste te stoppen. Al twijfelde hij zaterdag wel even. “Ik was in de winkel omdat ik een paar fotokopieën moest nemen. Ik dacht er even over na toch nog één keer mijn kans te wagen. Maar ik was gehaast omdat ik een afspraak had.”

LEES OOK. De speciale formule waarmee 165 Vlamingen elk bijna 900.000 euro wonnen en wat hen nu te wachten staat (+)

Daardoor loopt hij nu dus een fortuin mis. “Fuck, was inderdaad het eerste gevoel toen ik woensdagmorgen het nieuws las. Het was pas de tweede keer in al die jaren dat ik niet meespeelde. Ik voelde mijn maagzuur letterlijk naar boven komen.”

Maar het slechte gevoel verdween in de loop van de dag. “Ik ben vooral blij voor ons dorp. Niet iedereen heeft het hier even makkelijk.” De Olmense tamtam doet intussen zijn werk. “Ik ken al een paar winnaars die dit zeer goed kunnen gebruiken.” De kapper beseft ook dat 165 nieuwe bijna-miljonairs ook de gemeente een boost kunnen geven. “Voor de middenstand is dit fantastisch nieuws. Mensen zullen misschien een nieuw huis kopen of bouwen, of een auto. Of voor mezelf: misschien komen ze nu wel elke week naar de kapper, in plaats van elke maand.”