Slachtoffer (74) van schietincident in Nederlandse Kinderdijk overleden aan verwondingen

De 74-jarige man uit Overijse die vorige week door zijn hoofd is geschoten in de monumentale villa in het Nederlandse Kinderdijk is dinsdagavond overleden aan zijn verwondingen. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Het slachtoffer dat woonde in Overijse logeerde bij zijn vriendin, die in het landhuis in Nederland woonde. Het tweetal lag te slapen toen zij wakker werden van geluid in het pand. Kort daarop werd de man door zijn hoofd geschoten. De vrouw bleef ongedeerd. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij vijf dagen later overleed.

Maandagmiddag werd een 77-jarige man in Limburg opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. De verdachte komt uit het bij Kinderdijk nabijgelegen Alblasserdam en zou de klusjesman van de bewoonster van de villa zijn. De vrouw woont daar sinds enkele jaren alleen, nadat haar echtgenoot overleed. De man, een Nederlander die in België woont, had sinds een paar maanden een relatie met de vrouw.

Een schipper die een vaste ligplaats heeft in de buurt van de villa zag de klusjesman de laatste maanden regelmatig. “Hij was hier kind aan huis. Soms wel zes keer per dag reed hij heen en weer.”

De politie, die een groot team van rechercheurs op de zaak heeft gezet, kwam op het spoor van de Alblasserdammer. De politie is ondanks de aanhouding nog steeds op zoek naar getuigen en camerabeelden.