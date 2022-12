Hershel Walker, de door Trump gesteunde Republikeinse kandidaat in Georgia, haalde het laatste Senaatszitje niet binnen. — © rr

Het laatste zeteltje van de Amerikaanse Senaat is voor de Democraten. De overwinning van Raphael Warnock in de run-off van Georgia zorgt voor een eindstand van 51-49 in het voordeel van de partij van Biden. Een dreun voor Trump en een niet te onderschatten opsteker voor de Democratische Partij.