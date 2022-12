Nederlandse cultheld Andries Noppert verovert ook harten van internationale media: “Tuurlijk kan ik penalty van Messi stoppen”

Een volle perstent met internationale media is iets wat Andries Noppert nog niet eerder kreeg voorgeschoteld, maar de Oranje-doelman, die dit toernooi opvalt door zijn nuchterheid, werd er koud noch warm van. “Dit is wel nieuw voor mij. Maar het is toch alleen maar leuk”, aldus de boomlange Fries. “Ik moet gewoon mezelf zijn. Dat probeer ik. Dat accepteren de jongens en staf ook. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik probeer het lekker op mijn eigen manier te doen. Het is voor mij wel een andere wereld, maar daardoor ga ik me niet anders gedragen.”

Het bijzondere carrièreverloop van Noppert, die nog maar een jaar geleden niet meer dan een handvol wedstrijden op het hoogste niveau had gespeeld, intrigeert ook de internationale pers. De Fries werd gevraagd of hij het een jaar geleden voor mogelijk had gehouden, dat hij nu hier zou staan. “Als je een klein jongetje ben droom je ervan op een WK te zijn. Als je mijn carrière ziet, dan berg je die droom op. Maar ik ben er voor blijven vechten. Er is maar één bondscoach die me hier had kunnen brengen en dat is onze bondscoach. Ik ben trots hier te zijn en moet keihard blijven werken. Dat is het allerbelangrijkste.”

Noppert gaat vrijdag in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië in het bijna 89.000 plaatsen tellende Lusail Stadion voor het eerst in zijn loopbaan voor zo’n groot publiek spelen. “Het is iets om naar uit te kijken. Je speelt voor heel veel mensen. Angst voel ik zeker niet. Spanning voel je wel als de wedstrijd komt. Maar dat is normaal. Als je geen wedstrijdspanning meer hebt, kun je beter stoppen.”

Ook de optie dat hij bij een penalty oog in oog kan komen staan met Lionel Messi, zoals een Spaanse verslaggever vroeg, boezemt Noppert geen angst in. “Hij is een heel goede speler maar ook hij kan missen. Dat hebben we eerder dit toernooi gezien. Hij is net als ons, een mens. Ja, hij is goed, maar tuurlijk kan ik zijn penalty’s stoppen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Virgil van Dijk: “Het is niet Nederland tegen Messi”

De confrontatie met Messi houdt ook over de landsgrenzen de gemoederen bezig. Kapitein Virgil van Dijk kreeg er meerdere vragen over. “Messi is een van de allerbeste spelers. Samen met Cristiano Ronaldo behoort hij tot de allerbeste spelers van de afgelopen decennia. Er is alleen maar respect voor wat hij gepresteerd heeft. Maar we bereiden ons nu niet alleen voor op hem maar op Argentinië als geheel. Het is Argentinië uitschakelen. We weten dat Messi heel goed is. Argentinië heeft heel veel goede spelers die het verschil kunnen maken. Argentinië heeft veel spelers die we goed in de gaten moeten houden. Dat gaan we ook doen. Maar het is niet Nederland tegen Messi maar Nederland tegen Argentinië.”

Het is verslaggevers uit andere landen opgevallen, dat Oranje ondanks de successen kritisch wordt benaderd in eigen land. Van Dijk gaf aan zich niet te storen aan de kritiek en er ergens wel begrip voor te hebben. “Wij vinden ook dat ons spel in de afgelopen wedstrijden beter kan. Ik denk dat het ook verbeterd is. Er zijn nog steeds verbeterpunten. We zijn allemaal perfectionisten en willen allemaal het beste. Dat zit wel een beetje in ons. Het mooie is dat we er nog steeds inzitten. We zitten in de kwartfinale. Hopelijk kunnen we die ook winnen en verder gaan in het toernooi.”

© AFP

Lof voor Louis van Gaal

Van Dijk en Noppert prezen allebei de inbreng van bondscoach Van Gaal. “What you see is what you get. Hij is heel gepassioneerd, betrokken en gefocust op details. Hij wil het beste uit de groep halen. Dingen gaan goed. Hopelijk blijft het zo doorgaan”, aldus Van Dijk.

Noppert focuste zich op een ander aspect van de bondscoach Van Gaal. “Voor mij is een goede trainer iemand waarbij ook de spelers die niet spelen een goed gevoel houden en ervoor blijven strijden om in de ploeg te komen. Dat is het belangrijkste voor een trainer.”

Van Dijk werd geconfronteerd met de mogelijkheid van een penaltyreeks die de beslissing gaat brengen tegen Argentinië. Volgens de captain is Oranje daarop voorbereid, al blijft het afwachten hoe het in de praktijk zal uitpakken. “We zijn al aan het oefenen sinds de vorige interlandperiode. Maar dat biedt geen garantie dat het precies hetzelfde gaat in een vol stadion met 80.000 als de halve finale op het spel staat. Hopelijk hoeft het niet zover te komen. Maar als het penalty’s worden, dan moeten we er klaar voor zijn.”