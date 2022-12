Kleine winterprik op komst, en toch zal die kouder dan anders voelen

Het blijft koud voor de tijd van het jaar en de komende dagen krijgen we een periode met droge winterkou en de eerste nachtvorst van het seizoen. Midden volgende week worden we in Vlaanderen mogelijk getrakteerd op wat sneeuw.

“Morgen zit er in Vlaanderen een winterse bui in, maar met 4 graden overdag zal dat eerder regen, korrelhagel of natte sneeuw zijn”, zegt weerman David Dehenauw. Vanaf vrijdagochtend volgt op de meeste plaatsen in Vlaanderen de eerste nachtvorst van het seizoen. “Dat is best laat”, weet Frank Deboosere. “Gemiddeld gesproken hebben we in het centrum van het land de eerste nachtvorst al half november. IJsdagen zitten er niet meteen in, want overdag komen de temperaturen in Vlaanderen nog net boven het vriespunt.”

Er volgt dus een koudere periode, veel neerslag wordt echter niet verwacht. De sneeuwkansen stijgen opnieuw vanaf volgende week dinsdag of woensdag, maar de weerkaarten geven hier nog geen uitsluitsel over. “Vanaf het zuidwesten kan een sneeuwzone naderen die vanaf dinsdagavond of -nacht over ons land zou kunnen trekken, de onzekerheid daarover is nog vrij groot”, luidt het in het officiële weerbericht van het KMI.

Ardennen

Voor een laagje sneeuw moet je dezer dagen in de Ardennen zijn. “Op de Hoge Venen ligt elf centimeter sneeuw en die krijgt geen kans om weg te smelten, maar er komt ook niet veel meer bij want het zal daar de komende dagen droog blijven”, aldus Deboosere. ‘s Nachts gaat het er wat harder vriezen, tot min 8 graden, en overdag komt de thermometer niet boven het vriespunt. “Langlaufen zit er wellicht niet meteen in, maar een lange winterwandeling in een wit landschap blijft mogelijk.”

“Ja, het gaat kouder worden, maar nee, die vrieskou is niets abnormaals. Het is maar een kleine winterprik”, benadrukt Deboosere. “In een ver verleden waren onze winters veel strenger: op 9 december 1945 kwam het kwik overdag niet hoger dan min 5,5 graden en vroor het ’s nachts tot min 10 graden of lager. En midden december 1899 zakte de thermometer in het midden van het land tot min 15 graden ’s nachts. Dat is echt serieuze kou die toeslaat, wat we nu op ons bord krijgen, stelt dan niet zoveel voor.”

Waarom het zo koud aanvoelt

Waarom het dan toch zo koud aanvoelt? “We hebben een bijzonder warme herfst achter de rug, de derde warmste ooit sinds het begin van de waarnemingen, daardoor lijkt het nu zo ontiegelijk koud”, zegt de weerman. “Al zal dat voor het weekend en begin volgende week nog een beetje meevallen, want er is niet zoveel wind. Dus het koudegevoel wordt niet verergerd door de wind die door merg en been zou gaan.”

Vanaf vrijdag wordt nevel en aanvriezende mist verwacht. “Door die mist en het ontbreken van wind zal de luchtkwaliteit vanaf vrijdag en in het weekend ondermaats tot slecht zijn, met veel fijn stof in de lucht. Je hoort dat heel wat mensen zich warm proberen te houden met kolen en hout en allerhande allesbranders die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn en we zien dat het aantal woningbranden begint te stijgen.”