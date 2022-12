Jill Biden zegt dat haar echtgenoot voor een tweede ambtstermijn als president gaat

Joe Biden zal zich opnieuw kandidaat stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024. Toch als we zijn echtgenote Jill Biden mogen geloven. Zij zou het nieuws toevertrouwd hebben aan de Franse president Emmanuel Macron tijdens een staatsdiner. Dat schrijft The New York Times.

Dat Donald Trump opnieuw op het stembiljet wil staan tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024 weten we al een tijdje. En dat kwam ook niet helemaal als een verrassing. Het is voorlopig nog afwachten of hij uiteindelijk ook dé Republikeinse kandidaat zal worden. Zo wordt bijvoorbeeld ook de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, genoemd als kanshebber. Maar ook wie het zwaargewicht aan de Democratische kant zal worden, is nog niet geweten.

De huidige Amerikaanse president Joe Biden heeft tot nu toe nog niet in zijn kaarten laten kijken, maar zijn echtgenote Jill zou nu toch een tipje van de sluier gelicht hebben. Zij zou enkele hints laten vallen hebben tijdens een staatsbanket in het Witte Huis met onder meer de Franse president. Tijdens het diner vertelde ze dat fitness haar helpt haar hoofd leeg te maken, zeker wanneer ze aan een verkiezingscampagne werkt. Dat ving ook Emmanuel Macron op, die haar daarop vroeg of Biden klaar was voor een nieuwe campagne. “Absoluut”, reageerde de first lady. Daarop zouden de twee presidenten en de first lady een toast uitgebracht hebben. Dat schrijft The New York Times op basis van enkele bronnen.

Zowel het Élysée, als het Witte Huis wilden niets kwijt over de vermoedelijke conversatie. Het is voorlopig dus nog afwachten of Joe Biden officieel opnieuw zal deelnemen aan de presidentsverkiezingen.

(sgg)