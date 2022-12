Een interne bloeding door hevige hoestbui? “Niet frequent, maar het kan”

“Soms sneller KO dan je denkt.” Radio2-presentatrice Kim Debrie hield aan een langdurige en stevige hoest een interne bloeding over. Vanuit een ziekenbed deelde ze haar verhaal op sociale media. De medische details hield ze voor zich, maar zo’n bloeding na een hoestbui? Dat kan.

Volgens pneumoloog Lieven Dupont (UZ Leuven) kunnen bij heel hevige en langdurige hoestbuien complicaties optreden. “Een ribfractuur of een scheur in de tussenribspieren kunnen voorkomen.” De longen uit je lijf hoesten? Dat hoeven we gelukkig niet letterlijk nemen. “Een longbloeding ligt meestal niet aan de hoest, maar aan een onderliggend probleem in de longen.”

LEES OOK. Kim Debrie naar ziekenhuis met interne bloeding: “Onkruid moet soms even rustig blijven liggen, maar vergaan doet het niet”

Een ribfractuur kan ontstaan doordat een hoestbui druk genereert op de borstkas. “De druk die je daar genereert kan zo hoog zijn als de bloeddruk zelf. Als de hoestbui niet stopt, dan kan je zelfs het bewustzijn verliezen”, zegt Dupont. Ook elders in het lichaam kunnen complicaties voorkomen. Urineverlies of een liesbreuk bijvoorbeeld. Door het hoesten ontstaat immers druk en spanning op je blaas en buikwand.

Zelden uit het niets

Een hoest kent vele oorzaken. De meeste zijn banaal. Van een verkoudheid of een slechte verluchte ruimte krijg je geen aanhoudende en hevige klachten. Ernstige hoestbuien komen zelden uit het niets. Ze gaan vaak gepaard met onderliggende aandoeningen. De zwaarte en de duur bepalen de ernst van de complicaties. Bij de zwaarte wordt aan patiënten gevraagd om een cijfer te geven. “Alles meer dan 4 op 10 is hevig”, vertelt Dupont. Bij de duur is acht weken een cruciale drempel. “Als je zo lang heel frequent hoest dan is er meer in het spel. Dan moet klinisch onderzoek gebeuren.”

Wat ook voorkomt zijn mensen die heel lang, maar niet hevig hoesten. De fysieke klachten zijn dan beperkt, maar het werkt wel stigmatiserend, zegt Dupont. “Zeker sinds corona zijn mensen zich daar heel bewust van geworden. Zo’n aanhoudende hoest is soms een sociale beperking. Mensen mijden het openbare vervoer, gaan niet meer naar theater.” (agg)

LEES OOK. Hoe herken ik een RSV-besmetting bij mijn kind? En wanneer moet ik naar het ziekenhuis?