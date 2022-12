Olmense winnaars van 142 miljoen euro uit pot EuroMillions reageren: “Ik dacht dat het een flauwe grap was”

165 Olmense gezinnen kregen dinsdagavond te horen van krantenwinkel De Pershoek dat ze samen de grote EuroMillionspot van 142 miljoen euro hebben gewonnen. Daardoor zijn ze elk 866.000 euro rijker, een hele som geld. Maar burgemeester Johan Leysen is er gerust in. “Mensen zijn hier down to earth. Het zal niet voor tweespalt zorgen en het geld zal goed besteed worden.” Enkele winnaars wilden anoniem reageren voor de camera van RTV.

De een wil kinderen helpen, de ander een appartement kopen. Het merendeel van de winnaars weet al wat hij wil doen met zijn deel van de winst. Enkelen van hen zijn bereid om anoniem te reageren voor de camera van RTV. “De kans is zo klein, dat je niet kan geloven dat het gebeurt. Maar we zijn toch blijven volhouden”, zegt een van de gelukkigen. “Ik had al zoveel dromen, nu kunnen ze eindelijk werkelijkheid worden”, klinkt het nog. Ze zijn het allemaal over één ding eens: het is goed dat er zo veel winnaars zijn, zo kunnen er een pak meer mensen goed bij varen.

