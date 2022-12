Officiële trailer en release datum van ‘The last of us’ is uit

HBOMax heeft met een trailer de nieuwe serie The last of us aangekondigd. De prent, die gebaseerd is op het gelijknamige Playstationspel, gaat over smokkelaar Joel die tiener Ellie door een post-apocalyptische Verenigde Staten moet escorteren. Die hoofdrollen zijn weggelegd voor Pedro Pascal en Bella Ramsey. De televisieserie is gecreëerd door Craig Mazin en Neil Druckmann en zal vanaf 15 januari te zien zijn.