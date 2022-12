Weer verhoogd toezicht aan woning Van Quickenborne: “We kunnen geen enkel risico nemen”

Een nieuwe dreiging aan het adres van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zorgt ervoor dat hij en zijn gezin opnieuw onder verhoogd toezicht staan. Het is niet duidelijk of er een link is met eerdere dreigingen tegen de minister, maar alles wijst op een nieuwe, ernstige dreiging vanuit het zware drugsmilieu. Het federaal parket wil “geen enkel risico nemen”.

Rond de woning van Vincent Van Quickenborne in Kortrijk zijn opnieuw politiecombi’s te zien. Niemand komt erdoor zonder grondige controle. “Er zijn nieuwe elementen opgedoken waardoor we geen enkel risico kunnen nemen”, zegt Eric Van Duyse van het federaal parket. Het dreigingsniveau op hem werd verhoogd naar 4, het hoogste niveau, maar daarover wilde woensdagavond niemand iets kwijt.

Het is momenteel niet duidelijk of er een link is tussen het nieuwe politievertoon en een eerdere dreiging tegen de minister. Eind september moest Van Quickenborne met zijn gezin al onderduiken in een safehouse. De minister kreeg op donderdag 22 september van de federaal procureur Frédéric Van Leeuw een telefoontje met de boodschap dat ze een ernstige dreiging hadden ontvangen. Al snel bleek het om een ontvoeringspoging te gaan. Dat werd duidelijk toen diezelfde avond een politiepatrouille een verdachte wagen met Nederlandse nummerplaat opmerkte en ’s anderendaags een tweede auto op de oprit van een buurvrouw werd gevonden. In die laatste vond de politie een automatisch wapen én een pak ‘spanbandjes’, plastic bandjes om iemand aan de polsen mee vast te binden.

De opdracht voor die ontvoeringspoging zou door een topfiguur binnen de drugsmaffia gegeven zijn. En ook dit keer wijzen alle pijlen naar dat milieu. Tijdens een interview vanuit zijn safehouse destijds, legde de minister uit dat de situatie er mogelijk niet beter op zal worden. Dat door het kraken van het Sky ECC netwerk. Zo goed als al die dossiers moeten nog voor de rechtbank komen. “We zijn in een volgende fase beland. Dit is narco-terrorisme. We zitten in een periode waarbij criminelen de bovenwereld aan het inpalmen zijn, en die proberen te destabiliseren”, zei de minister.

De vier verdachten van de eerder mislukte ontvoeringspoging werden in de dagen volgend op de dreiging opgepakt in Nederland. De 49-jarige Abdellatif M., de 20-jarige Farzad Y., de 21-jarige Mohammed Y. en de 29-jarige Leonard D.S. hebben alle vier de Nederlandse nationaliteit en werden aan ons land uitgeleverd. Hun aanhouding werd dinsdag verlengd met een maand. Geen van de vier zegt volgens hun advocaten iets af te weten van een ontvoeringspoging.

(sgg, cds, phu, vkk)