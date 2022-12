Republikein die strijd om zetel in Senaat verliest, wordt met de grond gelijk gemaakt door zijn zoon

Christian Walker haalt in een reeks berichten op Twitter stevig uit naar zijn vader Herschel Walker, die dinsdag in Georgia de tweede verkiezingsronde om een zetel in de Amerikaanse Senaat heeft verloren.

De door Donald Trump gesteunde Republikeinse ex-Americanfootballspeler Hershel Walker nam het op tegen de uittredende senator, de Democraat Raphael Warnock, die met een nipte overwinning zijn zitje wist te behouden.

LEES OOK. Teleurstelling voor de Republikeinen is compleet: Democraten halen meerderheid in Amerikaanse Senaat (+)

Een van de speerpunten in de door schandalen geteisterde campagne van Walker was een verbod op abortus, zonder uitzonderingen zoals bijvoorbeeld verkrachting of incest. Vorige maand beschuldigde een vrouw hem er echter van dat hij haar tientallen jaren geleden dwong om een abortus te ondergaan. Volgens een andere vrouw zou hij in 2009 voor haar een abortus betaald hebben, nadat ze zwanger van hem geworden was. Daarnaast claimen zijn ex-vrouw en zijn zoon Christian dat Herschel hen meerdere malen mishandeld en bedreigd zou hebben.

“Wat je vooral niet moet doen als je een zetel in de Senaat wil winnen: vrouwen slaan, een wapen tegen het hoofd van mensen zetten, een abortus betalen en doen alsof je ertegen bent. En ook: cheerleaders stalken, jouw minderjarige kinderen negeren om meer roem na te jagen, liegen en onzin verkopen”, schreef Christian Walker woensdag op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens Christian Walker werd zijn vader louter vanwege zijn huidskleur en zijn verleden als topsporter gevraagd om op te komen voor de verkiezingen. “Een saaie, oude Republikein had kunnen winnen”, meent hij. “Trump eiste van mijn vader dat hij zich kandidaat zou stellen, terwijl iedereen met een stel hersenen hem had gesmeekt om dit alstublieft niet te doen.”