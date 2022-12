Kat zorgt eerst voor hilariteit tijdens persbabbel Vinicius in Qatar, maar sfeer slaat om door hardhandige perschef

In Qatar zwerven heel wat katten rond op staart, maar het is niet duidelijk hoe het dier ongemerkt de persruimte van het Grand Hamad Stadium is kunnen binnenkomen.

Toen de kat op het spreekgestoelte klom en vol in beeld was, leidde dat tot hilariteit bij de aanvaller van Real Madrid en de aanwezige journalisten, maar de perschef van de Braziliaanse nationale ploeg had het minder op de acte de presence begrepen en verwijderde de kat hardhandig.

De perschef leek dat te beseffen en verdedigde zijn ingrijpen. De kat kwam er goed vanaf. Het niet bepaalde cameraschuwe dier liet zich achteraf nog filmen door een cameraploeg van de Spaanse sportkrant Marca.