De grote Euromillions-pot van zo'n 143 miljoen euro is gevallen in een krantenwinkel in een plattelandsdorp diep in de Kempen. In Olmen wonen maar 3.000 mensen, van wie nu 165 miljonairs. Zoals Danny (*), een vader van vijf kinderen die al wachtend op een ziekte-uitkering zonder inkomen viel, en nu precies 866.043 euro won. “Ik ben vooral blij voor de kinderen.”