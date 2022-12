KV Oostende houdt in eigen huis Franse nummer zeven op gelijkspel

KV Oostende oefende woensdagavond in eigen huis tegen Lille: na een aangename oefenpot werd het 2-2, met een gelijkmaker in het slot van de wedstrijd.

KVO is net terug van een korte oefenstage in Murcia. De eerste helft werd dan ook aangevat met een soort van typeploeg. Lille, de nummer zeven in de Franse competitie, was te gast in de Diaz Arena woensdagavond, en dat een kleine week na de oefenpot tegen Club Brugge. In Oostende maakten de twee ploegen er een aangename match met veel kansen van. Na amper vijf minuten klom KV Oostende op voorsprong via Ambrose met een penalty (1-0), meteen ook goed voor de ruststand.

De Fransen kwamen na de rust terug: twee goals van Virginius in de 51ste en 79ste minuut draaiden de rollen helemaal om. Niet toevallig: de thuisploeg had er na de rust een aantal jonge jongens voor de leeuwen gegooid. KVO zocht toch nog naar een terechte gelijkmaker en vond die ook via Boonen in de 84ste binuut. 2-2 werd de eindstand.