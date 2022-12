Kamercommissie keurt begroting 2023 goed

Over de begroting van volgend jaar was de voorbije weken al heel wat te doen. Staatssecretaris Eva De Bleeker nam vorige maand ontslag nadat ze het verwijt kreeg een fout te hebben gemaakt omdat de opbrengst van de aanpassing van de accijnzen op energie niet in de begroting zat en het tekort hoger uitviel dan aanvankelijk geraamd. Die hervorming moest de btw-verlaging op energie budgetneutraal maken, maar treedt pas in werking wanneer de prijzen terug tot het niveau van 2021 zijn gezakt. De oppositie, N-VA op kop, vond dat De Bleeker het wél bij het rechte eind had, en verweet premier Alexander De Croo de begroting weinig serieus te nemen.

De kwestie werd ook woensdag in de Commissie Financiën opnieuw opgerakeld. “De enige zekerheid, is de onzekerheid”, poneerde de nieuwe staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand. “Alles zal afhangen van de prijzen in maart”, zei ze. De verlaagde btw geldt voorlopig tot 31 maart 2023, waarna de regering de maatregel al dan niet kan verlengen afhankelijk van de stand van zaken van de accijnshervorming. Bovendien zijn ook de details van de accijnshervorming nog niet bekend, aldus Bertrand.

N-VA-Kamerlid Sander Loones stelde vast dat er dus “geen enkele beslissing is genomen”, terwijl de linkse regeringspartijen beweren dat de btw-verlaging definitief is. Melissa Depraetere (Vooruit) wees erop dat het voorontwerp van wet over de hervorming van de accijnzen ter advies klaarligt bij de Raad van State. “De beslissing is genomen”, klonk het fel. PS-fractieleider Ahmed Laaouej benadrukte dat de regering genoeg heeft aan een Koninklijk Besluit om de btw-verlaging simpelweg te verlengen.

De begroting kreeg uiteindelijk groen licht in de Commissie. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. De tekst gaat in de week van 19 december naar de plenaire vergadering.