Josef (34) in november als vermist geseind, begin oktober al levenloos gevonden in Amsterdam: “Na de match Nederland-België viel alles stil”

Een man die in Beveren als vermist werd opgegeven, bleek een maand eerder levenloos te zijn gevonden in Amsterdam. De man had ondertussen al een anonieme begrafenis gekregen.

In de ochtend van 2 oktober haalden de Nederlandse hulpdiensten een overleden man uit het water aan de Oudeburgsteeg in Amsterdam. De zoektocht naar de identiteit van de man leverde lang tijd niets op. Pas wanneer een maand later de 34-jarige Josef Amankwaah uit Beveren als vermist wordt opgegeven, raakt de zaak opgehelderd.

Anonieme begrafenis

“Josef kampte met een drugsverslaving en verdween geregeld een paar weken. Deze keer liep het jammer genoeg fataal af”, klinkt het in zijn vriendenkring. Ondertussen kreeg de man al een anonieme begrafenis.

Josef wordt door zijn vrienden omschreven als een vrolijk, goedlachs en actief persoon. Voetbal was zijn passie. “Hij was jarenlang keeper bij voetbalclub Svelta in Melsele”, vertellen ze. “Hij had een job in de scheepvaart. Het was niet ongewoon dat hij een paar weken op het water verbleef en een tijdje van huis weg was. Hij deed niets liever.”

Laatste foto

Maar deze keer was het anders. “Hij vertoefde regelmatig in Amsterdam om zijn halfzus een bezoekje te brengen. Op 25 september gingen ze samen naar de match Nederland-België kijken in de Johan Cruijff Arena. Er verscheen nog een laatste foto van het tweetal op Instagram, maar toen viel alles stil.”

De laatste jaren had Josef met een hardnekkig drugsprobleem te kampen. “We hebben hem regelmatig tevergeefs willen helpen. Het is jammer genoeg zijn ondergang geworden.”

Op 2 oktober haalde de Nederlandse politie een overleden man uit het water aan de Oudeburgsteeg in Amsterdam. Hij droeg op dat moment een shirt van de Rode Duivels, maar had geen identiteitspapieren op zak. Elke oproep voor identificatie door de ordediensten bleef onbeantwoord. Op de Nederlandse webpagina van de ongeïdentificeerde vermiste personen staat te lezen dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. De politiediensten slaagden er niet in eventuele nabestaanden te vinden en hen te informeren over het overlijden van hun familielid of naaste.

Onrustwekkende verdwijning

Pas toen vrienden en familie van Josef begin november aangifte deden van zijn onrustwekkende verdwijning, kwam de zaak in een stroomversnelling. “Na de aangifte hebben we de link kunnen leggen met de gevonden persoon in Amsterdam. Hij vertoefde daar geregeld, dus dat was ons eerste aanknopingspunt. Op basis van foto’s konden we een identificatie uitvoeren”, vertelt korpschef Leo Mares van de lokale politie Waasland-Noord.

“Ondertussen kreeg de man al op 11 november een anonieme begrafenis in Amsterdam. Het gerechtelijk onderzoek is nog in handen van de Nederlandse politie. Er wordt momenteel met de nabestaanden bekeken wat er met het lichaam gaat gebeuren”, aldus nog korpschef Mares.