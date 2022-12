Zulte Waregem boekt vlotte oefenzege

Zulte Waregem speelde een oefenwedstrijd op bezoek bij KVV Ardennen. Bossut, Vossen, Gano, Drambaiev, Ramirez, Rommens kregen nog wat rust van Mbaye Leye die een heel jeugdig team aan de aftrap bracht.

Ndour toonde zich in de openingsfase alvast heel gemotiveerd en scoorde al snel op aangeven van De Buyser het openingsdoelpunt. Essevee voetbalde in de eerste helft tal van kansen bij elkaar maar het was wachten tot halfweg die eerste periode toen Ndour de score verdubbelde met een strak schot.

Halfweg stond het 0-2 en Leye gooide na rust negen nieuwe spelers in de strijd. Enkel Bostyn en Sangaré mochten blijven staan. Na de pauze waren doelkansen eerder schaars maar toen een schot van Demuynck lichtjes werd gedevieerd door een thuisverdediger, was de 0-3 toch een feit. Vigen waagde ook nog eens zijn kans maar doelpunten vielen er niet meer in deze rustige oefengalop.

Zulte Waregem 1e helft: Bostyn, Sormo, Derijck, Willen, De Buyser, Palumets, Demba, Sangare, Hallaert, Braem en Ndour

Zulte Waregem 2e helft: Bostyn - Tambedou, Thiam, Lopez, Harinck, Sissako, Vigen, Sangaré (62‘ Biebuyck), Capelle, Offor en Demuynck.

Doelpunten:

3’ Ndour 0-1, 20’ Ndour 0-2, 69’ Demuynck 0-3

(ssg)