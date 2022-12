Tiener die opriep tot “leegroven van de Meir” na WK-match Marokko in jeugdinstelling geplaatst

Antwerpen, Borgerhout

De 16-jarige uit Borgerhout, die eerder deze week via Snapchat opriep tot “het leegroven en vernielen op de Meir”, is voorgeleid bij de jeugdrechter. Die besliste de minderjarige voor veertien dagen te plaatsen in een jeugdinstelling in Mol, dat bevestigt zijn advocate Tania Leysen. De jongeman zal meewerken aan het onderzoek.