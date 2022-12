Brusselaar William Simba komt boven water bij Club NXT na lange blessure: “Een prima mogelijkheid om door te groeien”

Door een blessure die hij opliep tijdens de seizoensvoorbereiding was de wedstrijd tegen RWDM nog maar zijn tweede van het seizoen. Brusselaar William Simba (21), die vorig seizoen een profcontract had bij Excel Moeskroen, hoopt dit seizoen nog veel te kunnen groeien bij Club NXT.

De commotie rond de niet-gefloten strafschop voor RWDM na het handspel van Jorne Spileers was nauwelijks gaan liggen in het Edmond Machtensstadion toen in de blessuretijd ene Maxime Wameso inviel voor Romeo Vermant. De zestienjarige Wameso maakte zijn profdebuut in het shirt van Club NXT, maar is een Brusselaar. Hij genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij KFC Rhodienne-De Hoek, de club uit Sint-Genesius-Rode die in 1963 het stamnummer zes van Racing Club Brussel overnam toen de zesvoudige landskampioen een fusie aanging met White Star. Geen van deze clubs had ooit zijn thuishaven in het Edmond Machtensstadion, maar aangezien het stamnummer zes ook deel uitmaakt van het RWDM-patrimonium, is het wel een fijne toevalligheid.

Een andere Brusselaar die zaterdag bij de bezoekers inviel, zij het wel reeds kort voor het uur: William Simba. Ook hij maakte destijds zijn profdebuut in het Edmond Machtensstadion, zij het dan wel in het shirt van Excel Moeskroen. De 21-jarige middenvelder mocht tegen RWDM voor de tweede keer dit seizoen opdraven bij Club NXT, nadat hij op 11 november al een paar minuten kreeg in het 2-2-gelijkspel tegen RSCA Futures.

“Het was heerlijk om eens wat minuten te sprokkelen bij Club NXT. Fijn dat het er meteen zoveel waren. Hier wachtte ik al lang op”, aldus Simba, die vorig seizoen ook al negen competitiewedstrijden in 1B speelde met Moeskroen.

“Ik ben afkomstig van Brussel. Ik heb hier onder andere bij Ganshoren en Berchem gevoetbald. Ik woon niet ver van het Edmond Machtensstadion, er is dan ook familie van mij komen kijken naar de wedstrijd tegen RWDM. Dat doet altijd plezier”.

Simba is blij dat de toekomst hem eindelijk weer toelacht. “Ik heb een moeilijk seizoensbegin gekend. Tijdens de voorbereiding heb ik een blessure opgelopen, waardoor ik een deel van de competitie heb moeten missen. Gelukkig ben ik nu al een paar weken terug”, aldus de jonge Brusselaar.

“Ik neem hier mijn tijd bij Club Brugge. Ik heb hier bij Club NXT toch ook al heel wat opgestoken. Een andere omgeving, dat kan toch nooit eens kwaad. De eerste stap is Club NXT, dat is een uitstekende manier om ervaring op te doen en wedstrijden op je teller te zetten. En als je daar goed presteert, is er de mogelijkheid om door te groeien naar het eerste elftal.”