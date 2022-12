Opmerkelijk: winnaars van Euromillions zijn met 165, maar de pot zal eerst op de rekening van één persoon gestort worden

De groep winnaars van Euromillions uit Olmen is in totaal met 165. Maar toch zal de volle pot op de rekening van één persoon gestort worden.

“Gemiddeld wint elk jaar één keer een groep het groot lot”, zegt Joke Vermoere van de Nationale Loterij. “Dat kan om klanten van een krantenwinkel gaan, maar even goed om een groep wielertoeristen. Maar het is ongezien wat hier gebeurd is: zoveel mensen die elk zoveel geld winnen. Meestal gaat het om pakweg twintig mensen die samen 1 of 2 miljoen moeten verdelen.”

Opmerkelijk: eigenlijk is er maar één iemand die – zo heet het officieel – de houder van het winnende ticket is. “Dat is de man van de krantenwinkel. Hij zal het bedrag op zijn rekening gestort krijgen, en dan is het aan hem om het bedrag 165 keer over te schrijven naar de winnaars.”

De Nationale Loterij looft zijn systeem. “Iedereen kreeg een ticketje als bewijs van de deelname. Dat is ook de reden waarom hij zoveel mensen kon overtuigen om mee te spelen. Omdat hij en zijn systeem betrouwbaar zijn.”

De Nationale Loterij zal de man als hij dat wenst begeleiden. “Maar ook de andere mensen kunnen bij ons terecht als ze vragen hebben.”