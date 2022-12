Financieel expert over wat de 165 winnaars van Euromillions best met het geld kunnen doen

“Bijna 900.000 euro. Dat is heel veel geld. Een fortuin zelfs. Maar als het slecht beheerd wordt, kan het even snel verdwijnen.” En dus raadt Pascal Paepen (Thomas More) de winnaars van Olmen aan geen overhaaste beslissingen te nemen.

“Ik zou de levensstijl niet al te veel aanpassen”, zegt hij. “Als je je job graag doet, waarom zou je die dan laten vallen? Voor mensen die niet gelukkig zijn op het werk is dit misschien het moment om de sprong te wagen. En dan kan het ook geen kwaad dat je iets minder gaat verdienen. Vaak is de loonbrief nu de reden om vast te houden aan een job.”

Vastgoed is altijd een goed idee. “Zeventig procent van de werkende Belgen heeft een eigen huis of appartement. In Olmen zal dat niet anders zijn. De mensen die nog geen eigendom hebben, zou ik aanraden te investeren in vastgoed. En om daar een lening voor aan te gaan. Ook al is er nu geld om alles in één keer te betalen. Maar ook hier: rustig uitkijken en geen overhaaste beslissingen nemen.” Want in de buurt van Olmen zou de immomarkt wel eens verstoord kunnen worden door deze winst. “Voor duurdere huizen zullen nu misschien meer kandidaten zijn. En dan zullen de prijzen stijgen.”

In dat eerste jaar stelt Paepen voor dat de mensen een beleggingscursus volgen. “Want de charlatans en bedriegers zullen de weg naar Olmen vinden. Dan ben je beter een beetje op de hoogte. Mensen kunnen beter ook niet alles in één iets beleggen. Doe dat in kleinere schijven, verspreid over de tijd. Nu 50.000 euro in één belegging, drie maanden later 50.000 in een andere belegging. Zich informeren en rustig blijven is de boodschap. Want helaas eindigen veel zulke verhalen ook heel slecht. Omdat mensen bedrogen zijn, foute beleggingen deden, of alles te snel opsoupeerden.”