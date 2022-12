Vanaf januari mogen alle koffiecapsules in de pmd-zak: “We rekenen erop 4.500 ton in te zamelen”

Sommigen brachten ze terug naar de producent, maar de meesten gooiden ze gewoon weg. Daar komt nu wellicht verandering in, want vanaf 1 januari mogen alle koffiecapsules gewoon in de blauwe pmd-zak. “Ze bevatten nog veel waardevolle materialen.”

Begin jaren 90 tekende de Zwitserse koffieproducent Nespresso voor een ware revolutie: individuele porties koffie in een aluminium capsule. Een inslaand succes, dat echter al gauw kritiek kreeg omdat die wegwerpcapsules belastend zijn voor het milieu. “Met een eigen inzamel- en recyclingprogramma via onze boetieks en koeriers hebben we daar sinds 2011 een mouw aan proberen te passen”, zegt Astrid Haas, duurzaamheidsmanager van Nespresso. “Al bleef het onze ambitie om ze op termijn in de blauwe pmd-zak te krijgen. Die vind je namelijk bij elk huisgezin, terwijl ons systeem toch een extra inspanning vergt van de klant. Vandaag wordt 33 procent van onze capsules ingezameld.” Niet slecht, maar dat moet veel beter. Zeker omdat sinds het vervallen van een aantal patenten nog andere koffieproducenten dergelijke capsules – in aluminium en/of plastic – produceren. En er dus nóg veel meer bij het restafval belanden.

Nespresso had al een eigen inzamelsysteem, “maar dat vergt een extra inspanning van de klant”. — © Nespresso

Waardevolle materialen

“Koffie- en andere drankcapsules bevatten waardevolle materialen zoals aluminium, polypropyleen en andere plastics, die voor een tweede leven in aanmerking komen”, zegt Wim Geens van Fost Plus. Na jarenlang onderzoek en technologisch ontwikkelen samen met Nespresso is nu een uniform inzamel- en recyclingsysteem uitgewerkt, waarbij ook JDE Peet’s (L’Or en Douwe Egberts) en Nestlé (Starbucks by Nespresso, Nescafé Farmers Origins en Nescafé Dolce Gusto) zich al snel aansloten. “Al mogen voor alle duidelijkheid ook de capsules van andere merken in de blauwe zak, ook die van de huismerken van supermarkten.”

Wim Geens, topman van Fost Plus. — © rr

Fost Plus rekent erop voor het eerste jaar circa 4.500 ton capsules in te zamelen. “Dat is maar een fractie van de alles samen 260.000 ton die we met de ‘uitgebreide’ blauwe zak (waar sinds kort veel meer plastic in mag, red.) in 2023 denken op te halen”, aldus Wim Geens. De vijf pmd-centra van Fost Plus in ons land (Evergem, Willebroek, Ghlin, Couillet en Engis) worden aangepast om de capsules uit te sorteren, om ze vervolgens te laten recycleren door een Duitse en een Nederlandse partner, gespecialiseerd in respectievelijk pyrolysescheiding en mechanische behandeling. Vandaar gaat het naar een aluminiumgieterij. “Voor de koffiedrab die achterblijft, zoeken we nog naar de juiste technologische oplossing. Misschien kan die ooit als bodemverbeteraar worden gebruikt.”

“Veel gemakkelijker”

Op de prijs van de blauwe zak heeft dit initiatief geen enkele invloed, verzekert Wim Geens: “De drie koffiegiganten financieren het hele systeem. Toch een aanzienlijke investering.” Maar bedragen willen noch hij noch de koffieproducenten geven. “We nodigen alle distributeurs wel uit om zich aan te sluiten bij dit historische partnerschap, want we zijn er echt van overtuigd dat de mogelijkheid om capsules in de blauwe zak te stoppen de inzameling veel gemakkelijker zal maken”, klinkt het nog.