De Rode Duivels zijn weer thuis, Marokko staat in de kwartfinales van de wereldbeker. Dus schaart een pak Vlamingen zich nu achter de ‘Leeuwen van de Atlas’. Omdat ze een Marokkaanse partner hebben, omdat ze al lang in Marokko wonen, of gewoon uit sympathie voor de Marokkaanse gemeenschap in ons land. Al ligt dat voor velen ook gevoelig, getuige de negatieve reacties.