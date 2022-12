Lyon en Janice Cayman opnieuw te sterk voor Zürich in Champions League

Op de vierde speeldag in de Champions League voor dames heeft Red Flame Janice Cayman woensdag met haar Franse club Lyon een 4-0 zege geboekt tegen het Zwitserse Zürich. Cayman startte op de bank en mocht in de 57ste minuut, bij 1-0, invallen.

Lindsey Horan had in de 14de minuut voor de 1-0 ruststand gezorgd. In de tweede periode maakten Melvinze Malard (65” en 79”) en Delphine Cascarino (94”) de klus af.

Op de vorige speeldag was Lyon twee weken terug in Zwitserland al met 0-3 te sterk voor Zûrich. Dat was goed voor de eerste zege, na een 1-5 nederlaag tegen Arsenal en een 1-1 gelijkspel tegen Juventus. Met zeven punten komt Lyon op gelijke hoogte van leider Arsenal, dat donderdagavond Juventus (5 ptn) partij geeft. Zurich heeft nog geen punt en mag een plaats in de top twee en een bijbehorend ticket voor de kwartfinales al vergeten.