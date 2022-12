San Francisco onderzoekt klacht over “illegale” bedden in Twitter-kantoren

De Amerikaanse stad San Francisco onderzoekt een klacht over het plaatsen van bedden in de kantoren van Twitter. Dat zou mogelijk een inbreuk zijn op de bouwvoorschriften. Nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk reageert gepikeerd.

Verschillende media berichtten onlangs dat enkele vergaderzalen in het Twitter-hoofdkwartier in San Francisco omgevormd zijn tot slaapzalen. Er zouden zelfs wasmachines en kleerkasten zijn geïnstalleerd.

Nadat een Twittergebruiker de kwestie via het sociale medium meldde aan de klantendienst van de stad, is een onderzoek begonnen. Als – zoals lokale media schrijven – geen vergunning is aangevraagd om commerciële ruimte om te vormen naar residentieel gebruik, kan dat een inbreuk zijn op de bouwvoorschriften van de stad, klinkt het.

Musk kwaad

Nu een groot deel van de werknemers is ontslagen, is minder vergaderruimte nodig. Bovendien zou de plaatsing van bedden passen bij de “hardcore” werkcultuur met lange uren die rijkste man ter wereld Elon Musk eist van het overgebleven Twitter-personeel.

Musk reageerde gepikeerd op het onderzoek. “Dus de stad San Francisco valt bedrijven aan die in bedden voorzien voor vermoeide werknemers, in plaats van te verzekeren dat kinderen veilig zijn van fentanyl”, schreef hij op Twitter bij een artikel over een baby die op een speeltuin een overdosis opgelopen zou hebben. “Waar zijn je prioriteiten, London Breed?!”

Een woordvoerder van burgemeester Breed reageerde in een verklaring: “Onze afdeling Bouwinspectie is verplicht klachten te onderzoeken wanneer ze worden ingediend en vast te stellen of er sprake is van overtredingen. Het is een basisverantwoordelijkheid van de overheid.”

Volgens de woordvoerder is Breed “gefocust op het runnen van de stad, waaronder het leveren van elementaire stadsdiensten, zoals ervoor zorgen dat afdelingen reageren op officiële klachten, en het aanpakken van onze zeer reële uitdagingen, zoals het aanpakken van de crisis veroorzaakt door dodelijke fentanyl in onze straten.”