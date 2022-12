Weerbericht: Vooral over het noorden winterse buien

Het KMI verwacht donderdag vooral over het noorden winterse buien. De volgende nacht wordt algemene nachtvorst voorspeld, met minima van -8 in Hoog-België.

Donderdagochtend is het zwaarbewolkt en vallen enkele winterse buien, vooral in het noorden, maar later op de middag ook in het centrum en westen. In het zuidwesten zijn er opklaringen en lokale ijsplekken.

De maxima bedragen 0 graden in de Hoge Venen en 2 tot 4 graden elders. Er staat een zwakke tot matige westenwind. Later wordt de wind zwakker uit zuidwest. Aan zee waait de wind matig uit noordwest en zwakt later ook daar af.

‘s Avonds wordt het overwegend droog, al kan er aan zee nog een bui vallen, eventueel zelfs met wat sneeuw. In de nacht naar vrijdag vormt zich op veel plaatsen aanvriezende mist. De minima liggen dan tussen -8 graden in Hoog- België tot 0 à -1 graad aan zee.

Vrijdag start in sommige regio’s grijs en nevelig of met aanvriezende mist. Geleidelijk breekt de bewolking op vele plaatsen, maar lokaal blijft het grijs. Het blijft vrijwel droog. De maxima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen, 1 à 2 graden in het centrum en 4 graden vlak aan zee. Er staat weinig wind.

Ook in het weekend en begin volgende week verwacht het KMI nog koud weer.