Hansi Flick mag na WK-debacle aanblijven als bondscoach van Duitsland: “We kunnen veel meer dan we in Qatar hebben laten zien”

Na het debacle en vroegtijdige uitschakeling op het WK in Qatar, mag Hansi Flick aanblijven als bondscoach van Duitsland, zo bevestigde de Duitse Voetbalbond DFB woensdag. De 57-jarige Flick moet de Mannschaft leiden op het EK van 2024, dat in eigen land georganiseerd wordt en waarvoor Duitsland als gastland rechtstreeks geplaatst is.

Net als België geraakte Duitsland in Qatar de voorbije weken niet voorbij de groepsfase. De Duitsers verloren hun openingswedstrijd na een inzinking in de tweede helft van Japan, speelden vervolgens gelijk tegen Spanje en wonnen finaal nog van Costa Rica, maar omdat Spanje op de slotspeeldag onderuitging tegen Japan bleken vier punten net niet voldoende voor een stek in de achtste finales. Voor het tweede WK op rij werd de groepsfase zo het eindstation voor de Mannschaft, in 2014 nog wereldkampioen in Brazilië.

Het aanblijven van Flick werd meteen in vraag gesteld en woensdag vond er overleg plaats met de bondstop in Neu-Isenburg. Bondsvoorzitter Bernd Neuendorf en Bundesliga-topman Hans-Joachim Watzke, tevens CEO van Borussia Dortmund, kwamen er tot de beslissing dat het ondanks alles beter is om voort te gaan met de bondscoach. Zijn contract loopt na het volgende EK af.

© AFP

“Mijn staf en ik zijn optimistisch over onze kansen op het EK in eigen land”, liet Flick na afloop van het twee uur durende crisisoverleg weten. “We kunnen veel meer dan we in Qatar hebben laten zien. We hebben daar een geweldige kans gemist en zullen daar lessen uit trekken. We hopen allemaal dat heel Duitsland zich opnieuw achter de nationale ploeg schaart.” Met Oliver Bierhoff, die directeur bij de Duitse bond was, zag Flick dinsdag wel een vertrouweling afscheid nemen. Een opvolger werd nog niet aangesteld.

Hansi Flick is sinds de zomer van vorig jaar werkzaam als bondscoach van Duitsland. Na het EK, waarin Duitsland in de achtste finales uitgeschakeld werd, nam hij over van Joachim Löw. Als coach had Flick zijn sporen verdiend bij Bayern München, eerst als assistent en later ook als hoofdtrainer. Het was Bierhoff die hem toen naar de Mannschaft haalde, om “Duitsland terug naar de wereldtop te loodsen”. Aanvankelijk zette hij een recordreeks van acht zeges op rij neer, maar plots sloeg het om en in de elf daaropvolgende interlands kon Duitsland slechts drie zeges laten noteren.