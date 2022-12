Mark van Bommel over stage in Dubai, Nainggolan en het WK: “Mijn Oranje-hart zegt: laat Vincent Janssen maar zo ver mogelijk geraken”

“Zo een WK dat ertussendoor fietst, hopelijk is het eenmalig.” Antwerp-coach Mark van Bommel (45) denkt duidelijk het zijne van de lange competitiebreak middenin het seizoen. Terwijl de beslissende fase van de Wereldbeker ingaat, keerde de Great Old met frisse moed terug van een deugddoende stage onder de Arabische zon. “Die 27 op 27 in het seizoensbegin creëerde een verwachtingspatroon dat op dít moment niet bij ons past.”