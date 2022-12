Reiziger neemt hond mee in rugzak: “Dier ging per ongeluk door de bagagescanner”

Het personeel op de luchthaven van Madison, in de noordelijke Amerikaanse staat Wisconsin, zal dinsdag eens vreemd opgekeken hebben: een reiziger had namelijk haar hond in haar rugzak gestopt en door de scanner gestuurd.

“Een hond werd per ongeluk door het X-ray-apparaat gestuurd”, aldus het Twitter-account van de veiligheidsdiensten van de luchthaven. Dieren moeten normaliter uit hun kooien gehaald worden voor de scanner, klinkt het.

Over de gezondheid van het arme dier heeft de TSA niets bekendgemaakt. De röntgenstralen zijn volgens het Amerikaanse agentschap voor voedselveiligheid FDA alvast niet schadelijk voor mens en dier. De vraag is vooral of de hond genoeg lucht kreeg.

Het is niet duidelijk of de vrouw haar hond ongezien op het vliegtuig wilde smokkelen, dan wel of het ging om een vergetelheid. De meeste luchtvaartmaatschappijen rekenen een extra kost aan voor reizigers die met hun dier willen vliegen.