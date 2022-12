Links: Geert en Karolien uit Ruisbroek met hun kinderen Jens en Juul. Rechts: Bart De Coninck en zijn vrouw wonen in deelgemeente Liezele, waar de stroom als eerste zal worden afgeschakeld. — © Ward Bosmans, Patrick De Roo

Liezele/Ruisbroek

De kans bestaat dat er tijdens de winters van 2025-2026 en 2026-2027 een stroomtekort zal zijn in ons land. In het slechtste geval moet in bepaalde straten de stroom gedurende enkele uren worden uitgeschakeld. Onder andere grote delen van Bornem en Puurs-Sint-Amands zullen als eerste worden afgeschakeld. “Ik zou moeten stoppen met werken en zou niets verdienen.”