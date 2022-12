Antwerpen/Berlijn

In het internationale onderzoek naar het zogenaamde ‘Super Kartel’, is nu ook een oude bekende opgepakt: Ricardo ‘Marian’ Fanchini (66), een topfiguur van de Russische maffia die zijn imperium jarenlang vanuit Antwerpen bestuurde. In ons land stond hij bekend als de eigenaar van het Russische vodkamerk Kremlyosvkaya.