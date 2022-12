Dodelijk slachtoffer na zware crash op E40 in Beernem, één rijstrook op snelweg richting Brussel vrijgegeven

Donderdagochtend is een dodelijk verkeersongeval gebeurd op de E40 richting Brussel. Twee wagens, een porsche en een BMW, raakten daar betrokken bij een zware crash. Daarbij vielen twee gewonden en een dodelijk slachtoffer, een 24-jarige Engelsman.

Het ongeval gebeurde iets na 9 uur ter hoogte van kilometer 74 ter hoogte van Beernem, in de richting van Brussel. Twee wagens raakten betrokken in een zware crash, een ervan belandde in de gracht. Brandweer, politie en de mug snelden ter plaatse.

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. In de BMW met Engelse nummerplaat vielen twee slachtoffers. De bestuurder werd uit het voertuig geslingerd bij de crash. Voor de man kon geen hulp meer baten. Een passagier raakte zwaargewond en werd door de mug overgebracht naar het ziekenhuis. In het andere voertuig raakte één persoon lichtgewond.

“Bij het ongeval viel één dodelijk slachtoffer te betreuren”, klinkt het bij de federale wegpolitie van West-Vlaanderen. Dat het om een zwaar ongeval ging, is duidelijk: beide auto’s zijn zwaar gehavend en alle airbags gingen af.

De E40 werd ruim een uur afgesloten in de richting van Brussel, wat resulteerde in een kilometerslange file. De federale wegpolitie wordt bijgestaan door de lokale politie om het verkeer af te leiden. Er wordt aangeraden om de snelweg dan ook te vermijden. Naar Gent neem je best A11/E34 en de R4, voor Antwerpen ook.

Intussen wordt het aanschuivende verkeer doorgelaten over de linkerrijstrook. De ruimingswerken zullen nog een hele tijd in beslag nemen. Verwacht wordt dat de snelweg na de middag weer wordt vrijgegeven.