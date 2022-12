Oplossing voor gestrande passagiers gevonden, blokkade op Brussels Airport opgeheven

Op Brussels Airport is pier B, waar alle vluchten naar niet-Schengenlanden vertrekken, sinds ongeveer 11 uur niet langer geblokkeerd. Dat meldt de luchthaven. Een veertigtal passagiers van een Brussels Airlines-vlucht had de toegang geblokkeerd, nadat hun vlucht naar Kameroen woensdag moest terugkeren naar de luchthaven, ze de nacht op de luchthaven hadden moeten doorbrengen, en er donderdagvoormiddag nog geen oplossing voor hen in de maak leek. Die oplossing is er intussen wel, zo meldt Brussels Airlines.

Het ging om een groep mensen die woensdagmiddag met een vlucht van Brussels Airlines naar Kameroen was vertrokken. Na 45 minuten kreeg het vliegtuig – met zo’n 250 passagiers aan boord – echter een technisch probleem boven Frankrijk, waarop het toestel moest terugkeren naar Brussels Airport. Omdat het vliegtuig nog te veel brandstof had om te landen, moest het bovendien nog een viertal uur rondjes draaien boven Aalst alvorens te kunnen landen. Sinds 16.45 uur woensdagnamiddag zaten de passagiers in kwestie vast op de luchthaven. Het gaat ook deels om transitpassagiers uit New York – niet-EU-burgers dus – die bijgevolg geen visum hadden om België binnen te komen. Brussels Airlines kon dus geen hotelovernachting regelen voor de getroffen mensen, al voorzag Brussels Airport wel in veldbedjes.

“Er waren 273 passagiers aan boord, van wie er ongeveer 40 geen visum hadden voor het Belgisch grondgebied en de nacht hebben doorgebracht op de luchthaven”, aldus Joëlle Neeb van Brussels Airlines. “Zoals gebruikelijk hebben we hen water en lunchvouchers aangeboden. De andere passagiers die wel de luchthaven konden verlaten, hebben de nacht op hotel doorgebracht.”

Blokkade

Donderdagochtend bleek dan weer dat er zeer weinig plaats was op de enige dagelijkse vlucht naar Kameroen, zodat de gestrande passagiers ook vandaag niet zouden kunnen vertrekken. Dat viel in bijzonder slechte aarde, waarop ze besloten om de toegang tot pier B te blokkeren. Het incident had echter slechts een beperkte impact voor andere reizigers, omdat Brussels Airport snel een alternatieve route had voorzien. Sommige andere vluchten liepen wel vertraging op, soms tot een uur.

Om 11 uur kwam er ook voor de gestrande passagiers een oplossing uit de bus, waarop de blokkade werd opgeheven. “Alle passagiers hebben intussen van ons een alternatief ontvangen”, aldus Brussels Airlines. “Sommigen vertrekken vandaag naar hun eindbestemming. We hebben ook uitzonderlijk een tweede vlucht naar Douala ingelegd morgen 9 december. Alle passagiers kunnen dus morgen op hun eindbestemming geraken. Passagiers zonder visum die vandaag niet kunnen vertrekken, assisteren we in het bekomen van een transitvisum, zodat we hen vanavond een hotel kunnen bieden.”