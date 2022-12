Dieselprijs zakt naar laagste peil in bijna jaar tijd

Vorige maand was de dieselprijs al gezakt naar het laagste peil sinds eind februari en de start van de Russische inval in Oekraïne. De daling blijft zich dus voortzetten.

Ook de prijs van stookolie gaat vrijdag lager. Een liter gasolie verwarming 50s, mazout, kost vanaf vrijdag maximaal 0,968 euro per liter bij bestellingen vanaf 2.000 liter. Hier gaat het om een daling met 2,42 eurocent. De stookolieprijs is vandaag/donderdag al voor het eerst sinds begin maart onder de euro per liter gedoken. Bij bestellingen van minder dan 2.000 liter zal de maximumprijs 2,43 cent dalen tot 1,0035 euro per liter.

De prijsdalingen zijn het gevolg van de schommelingen van de prijzen van olieproducten en de biocomponenten in brandstoffen op de internationale markten.