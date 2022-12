Eden Hazard “viert geweldige internationale carrière” met NBA-wedstrijd (en shirtje van icoon van favoriet team)

Eden Hazard zette woensdag een streep onder zijn carrière bij de Rode Duivels. Een dag later werd hij gespot in New York.

“Vandaag draaien we een bladzijde om”, aldus Hazard op Instagram. “Bedankt voor jullie liefde. Bedankt voor jullie ongeëvenaarde steun. Bedankt voor al die vreugdevolle momenten die we sinds 2008 samen hebben mogen beleven. Vandaag heb ik beslist om een punt te zetten achter mijn carrière als international. De volgende generatie staat klaar. Ik ga jullie keihard missen.”

Afgelopen nacht werd de 31-jarige Hazard gespot in New York. Hij was er aandachtig toeschouwer van de NBA-wedstrijd tussen de New York Knicks en Atlanta Hawks. Gewonnen door de thuisploeg met 113-89, mede dankzij 34 punten van Julius Randle.

Hazard bracht dus wat geluk voor de ploeg uit de Big Apple, zijn favoriete team uit de Amerikaanse basketbalcompetitie. In het verleden werd hij wel eens gespot met een shirt van Kristaps Porzingis, de Letse reus die tussen 2015 en 2018 voor de tweevoudige NBA-kampioen speelde.

Deze keer kreeg hij een truitje van clubicoon Walt ‘Clyde’ Frazier overhandigd. Frazier is de vaste co-commentator bij wedstrijden van de Knicks en speelde een belangrijke rol in de titel van New York in 1970 en 1973. “Het einde van een geweldige internationale carrière vieren in The Garden”, zetten de Knicks op hun sociale media naast een foto van Hazard met het nummer 10-shirt.

