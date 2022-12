Red Flame Marie Minnaert lag niet wakker van gevoelige overstap van Brugge naar Brussel: “Club YLA staat met alle respect niet zo ver als Anderlecht”

Na de povere 0-2-zege bij rode lantaarn Aalst krijgen de vrouwen van Anderlecht zaterdag in Zaventem het bezoek van KV Mechelen. Voor de doelpunten rekenen ze bij paars-wit dit seizoen onder meer op Marie Minnaert. De 23-jarige Red Flame uit Gent ruilde in het tussenseizoen Club YLA voor de aartsrivaal, en dat blijft toch een gevoelige overstap.

De transfer van Marie Minnaert deed wel wat stof opwaaien, want in Brugge blijven ze een transfer naar de paars-witte hoofdstad als verraad zien. Minnaert, die werd opgeleid bij AA Gent, twijfelde evenwel geen seconde toen ze gepolst werd. “Anderlecht speelde vijf jaar op rij kampioen. Als zo’n club je een voorstel doet, hap je toch gewoon toe? Club YLA staat met alle respect niet zo ver als Anderlecht en dus bereikten we snel een akkoord en tekende ik voor twee jaar. Anderlecht beschikt over een prima ploeg en telt een prima omkadering. Ook met ons stadion in Zaventem kan ik best leven, al zouden we uiteraard wel graag al onze thuiswedstrijden afwerken in het Lotto Park.”

Na het vertrek van Tessa Wullaert naar Fortuna Sittard telt Anderlecht geen voltijdse profs meer, al vormt voetbal wel de hoofdbezigheid voor de meeste speelsters. “Voetbal komt ook bij mij op de eerste plaats”, bekent Minnaert. “Ik steek wel enkele dagen per week de handen uit de mouwen in een sportwinkel, maar voorts ligt de nadruk op trainen, spelen en rusten. De coach kan me op het middenveld op alle posities zetten, maar het liefst speel ik als aanvallende middenvelder. Ook coach Dave Mattheus ken ik goed, bij AA Gent werkte ik eerder al zes jaar onder hem. Al was mijn transfer naar Anderlecht wel al beklonken vooraleer zijn aanstelling bekend werd. Uiteraard sta ik achter zijn komst. Ik ken zijn werkwijze en in Gent heeft hij bewezen dat hij bij een club het bredere plaatje kan invullen.”

Tweestrijd

Na de povere 0-2-zege van vorig weekend bij rode lantaarn Aalst mag Anderlecht vrijdag geen steek laten vallen tegen KV Mechelen. “We gaan uiteraard voor een zesde landstitel op rij. We lijken op weg naar een tweestrijd met OHL, al kunnen Club YLA, Standard en AA Gent wel nog stokken in de wielen steken. De verloren topper tegen OHL was jammer, maar mag geen negatieve gevoelens veroorzaken. Tegen KV Mechelen gaan we er weer vol tegenaan.”