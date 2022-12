Activisten lijmen zich vast aan landingsbaan van luchthaven München

Letzte Generation zegt dat de politie van tevoren werd ingelicht, en dat er geen gevaar van de activisten uitgaat “in tegenstelling tot het dodelijke beleid van de regering”. Ze zouden het terrein in München zijn binnengekomen door een hek open te knippen. De politie is met veel agenten uitgerukt.

De luchthaven van München heeft twee start- en landingsbanen, waarvan de activisten de noordelijke bezet hebben. Ze zouden ook geprobeerd hebben de andere landingsbaan te betreden, maar dat heeft de politie voorkomen. De activisten werden ook opgepakt.

Eind november slaagde de groepering er ook al in het vliegverkeer in Berlijn twee uur plat te leggen. De klimaatactivisten van Letzte Generation blokkeren ook geregeld straten in grote Duitse steden door zich vast te lijmen aan de weg.

De politie zegt dat de situatie inmiddels is opgelost. Volgen de Beierse luchthaven waren er geen annulaties van vluchten en waren er maar lichte vertragingen.