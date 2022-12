“Ja, we willen een eigen partij oprichten, maar de plannen zijn nog heel prematuur”: deze bekende koppen willen de huidige status quo doorbreken

Heeft ons land niet dringend een partij of beweging nodig die de huidige status quo kan doorbreken? Het is een vraag die onder meer professor en kerkjurist Rik Torfs, opiniemaker Dyab Abou Jahjah en gewezen Febelfin- en Unizo-topman Karel Van Eetvelt bezighoudt. Onder meer zij denken erover na om een partij of beweging in het leven te roepen. “Al is het allemaal bijzonder prematuur”, benadrukken ze. “Verre toekomstmuziek, als er al muziek in zit,” relativeert Torfs.