Virgil van Dijk zal schrikken: Nederlandse honkballer tekent monstercontract met jaarsalaris dat dubbel zo hoog is

Er wordt opnieuw met de miljoenen gegooid in de MLB, de Amerikaanse honkbalcompetitie. En niet alleen naar Amerikanen en Cubanen, want ook een Nederlander zette zijn krabbel onder een lucratief (en langdurig) contract.

Het gaat om Xander Bogaerts. De 30-jarige Nederlander trekt de deur bij de Boston Red Sox – waarmee hij twee keer kampioen speelde – achter zicht dicht en zal de komende elf jaar (!) voor de San Diego Padres. Die hadden graag superster Aaron Judge binnengehaald (met een tienjarig contract van 381 miljoen euro), maar de Amerikaan koos uiteindelijk voor een verlengd verblijf bij de New York Yankees (met een negenjarig contract van 343 miljoen euro). Goed voor het op één na best betaalde contract uit de geschiedenis van de MLB.

De Padres deelden dan maar een deel van dat gespaarde geld uit aan Bogaerts. Die tekende dus voor elf jaar en 267 miljoen euro. De Nederlandse international met Arubaanse roots was een vrije speler en profiteerde dus optimaal van die status.

Alleen Verstappen doet beter

Bogaerts gaat zo 23,3 miljoen euro per jaar verdienen en wordt daarmee de op één na best betaalde Nederlandse topsporter, na F1-koning Max Verstappen (50 miljoen). Ter vergelijking: Virgil van Dijk, de best betaalde Nederlandse voetballer, verdient zo’n 11,5 miljoen per jaar. Minder dan de helft dus van Bogaerts.

De kapitein van Oranje verdient overigens ook minder dan de tweede Nederlander in de MLB, Kenley Jansen. Die zette zijn krabbel onder een tweejarige deal met de Red Sox. Goed voor een jaarsalaris van 15 miljoen euro.