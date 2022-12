“Conner Rousseau wil er in 2024 een tweemansgevecht van maken: hij tegen Tom Van Grieken”

Grootste partij: Vlaams Belang. Populairste politicus: Conner Rousseau. De nieuwste politieke peiling heeft de machtsverhoudingen in de Wetstraat stevig dooreengeschud. “Zowel Vlaams Belang als Vooruit zien potentieel in een tweestrijd richting de verkiezingen van 2024”, zegt Hannes Heynderickx, chef politiek, in onze podcast Het Punt van Van Impe. “Ze komen nu ook inhoudelijk op elkaars terrein.”