Njet voor Roberto Martinez: Spanje gaat niet door met Luis Enrique als bondscoach en stelt meteen opvolger aan

Na de vroegtijdige uitschakeling van La Roja op het WK in Rusland wordt zijn eind dit jaar aflopende contract niet verlengd. De in Qatar op strafschoppen verloren achtste finale tegen Marokko was zijn laatste wedstrijd als bondscoach.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De Spaanse federatie wil Luis Enrique en de voltallige technische staf die de afgelopen jaren aan het roer stond van de nationale ploeg bedanken”, klinkt het in de mededeling. “Het management van de RFEF heeft een rapport aan de voorzitter overhandigd waarin is geconcludeerd dat er een nieuw project moet starten voor het Spaanse voetbalteam, met als doel de groei van de afgelopen jaren voort te zetten.”

Na het WK van 2018 nam Luis Enrique over van Fernando Hierro, om vervolgens in maart 2019 een stap opzij te zetten om zijn dochter Xana bij te staan in haar strijd tegen kanker. Enkele maanden later verloor zij haar ongelijke strijd, in november van dat jaar keerde Luis Enrique terug als bondscoach. Hij loodste Spanje naar de halve finales op EURO 2020 en naar de Final Four van de Nations League.

Afscheidnemend Belgisch bondscoach Roberto Martinez werd genoemd als potentiële opvolger van Luis Enrique, maar de Spaanse bond stelde donderdag meteen Luis de la Fuenta voor als de nieuwe bonscoach. Hij trainde de voorbije jaren de U21 en kent veel huidige internationals van bij de jeugdelftallen van La Roja.