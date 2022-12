Het wordt nog kouder: “Dit weekend mogelijk eerste ijsdag in Vlaanderen”

Je had het wellicht al gevoeld: de koude is in het land. En dat zal nog even zo blijven. In het weekend wordt het zelfs nog wat frisser. “Mogelijk krijgen we de eerste ijsdag van het jaar in Vlaanderen. Dat is een dag waarop de temperatuur niet boven het vriespunt uitkomt.”

In de Hoge Venen duiken de temperaturen al langer onder nul, maar vannacht gaat het ook in het centrum van het land voor het eerst vriezen, zegt weerman Frank Deboosere. Het KMI verwacht deze namiddag en avond ook nog een paar winterse buien in het noorden van het land en enkele lichte buien ten zuiden van Samber en Maas. Wie morgenvroeg naar zijn werk rijdt, past dus maar beter op: “De wegen zullen nog nat zijn, dus morgen kunnen er ijsplekken liggen”, waarschuwt Deboosere. Code geel is van kracht.LEES OOK. Verwarming ’s nachts aan laten of iedere ochtend opnieuw stoken? Zo bespaar je het meest

Weerman Frank Deboosere. — © © VRT - Joost Joossen

Ook in het weekend worden de nachten erg koud. Deboosere: “De temperaturen in Vlaanderen zullen variëren tussen -2 en -4 graden. In de Hoge Venen wordt het nog een pak frisser, tot zelfs -12 graden.”

Overdag klimmen de temperaturen gelukkig wel een beetje. “De zon zal er af en toe nog wel doorkomen en het blijft ook grotendeels droog, maar veel warmer dan +1 graden zal het dit weekend niet worden.”

“Mogelijk krijgen we dit weekend ook een eerste ijsdag”, zegt Deboosere. “Dat wil zeggen dat de temperatuur ook overdag niet boven het vriespunt uitkomt.”

Ook volgende week kan je je maar beter warm aankleden. “Ik denk dat we nog tot minstens eind volgende week met deze koudeprik zullen geconfronteerd worden. Volgens de eerste indicaties gaat het vanaf dan weer iets zachter worden.”

Kans op sneeuw

Wie hoopt op sneeuwpret in Vlaanderen zal vermoedelijk wel nog even geduld moeten hebben. “In de loop van volgende week vergroot de kans op wat winterse buien, maar dat valt nog af te wachten. Het kan ook gewoon regen zijn, en zelfs als er sneeuw uit de lucht valt, weten we nog niet of die zal blijven liggen. Dat hangt van het moment af.”

Als je zeker wil zijn van sneeuw, kan je ook een uitstapje maken naar de Hoge Venen. Daar ligt nu al een laagje van zo’n 10 centimeter en dat zal ook nog wel eventjes blijven liggen, verwacht Deboosere.

Wat komt er eigenlijk in huis van de zachte winter die ons werd voorspeld? “Het is heel moeilijk te voorspellen wat voor winter het wordt, maar dit zegt alleszins niets. Het zou me eerlijk gezegd verbazen als we een soort Siberische winter tegemoet gaan. Volgens bepaalde rapporten wordt het in januari en februari eerder zacht.”

