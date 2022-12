Minister Zuhal Demir deelt opvallende borstvoedingsfoto: “Toont intieme band met dochtertje”

Feest bij Zuhal Demir: dochtertje Rozanne is vijf geworden. “Dat magische moment vlak na de geboorte, wanneer ik blind verliefd werd op jou, dat kleine, verkreukelde baby’tje Zanne, zo liefelijk in mijn armen. De allermooiste baby ooit. Wat gaat het snel, te snel voor mij. En nu ben je gewoon een kapoen van 5 jaar. Lang zal ze leven”, deelt de Genkse op Instagram. Wat vooral opvalt, is de foto die ze post: Rozanne die net na de geboorte van de borst drinkt.

Een minister die een borstvoedingsfoto deelt, is uitzonderlijk. Al wil de minister naar eigen zeggen helemaal geen statement maken. “Dit was de foto die het beste de intieme band tussen Zuhal en Rozanne weergaf. De minister heeft veel belangrijke dossiers, maar Rozanne is natuurlijk de belangrijkste”, zegt haar woordvoerder.

